США вимагають від В'єтнаму зменшити залежність від Китаю

Адміністрація США передала В'єтнаму перелік вимог у рамках переговорів щодо уникнення 46% мит на імпорт.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що Вашингтон хоче, щоб в’єтнамські виробники зменшили використання китайських матеріалів і компонентів.

Сторони вже провели два раунди переговорів, а список вимог Ханой отримав наприкінці травня. Джерела назвали ці умови "жорсткими" та "складними".

Зі слів одного з учасників переговорів, США просять В'єтнам ретельно контролювати ланцюги постачання. Хоча про кількісні цілі не йдеться, експерти вказують, що виконання таких умов може бути викликом для економіки країни. Промисловість В'єтнаму тісно інтегрована з китайськими ланцюгами постачання, особливо у виробництві товарів на кшталт продукції Apple чи Nike.

Також незрозуміло, чи В'єтнам встигне надати свою відповідь до середи, як того хоче Вашингтон.

"Ці вимоги є частиною додатку до рамкового тексту", — сказав один із співрозмовників агентства.

Ханой намагається відповідати очікуванням США: бореться з "перевантаженням" китайських товарів і збільшує закупівлі американської продукції. Втім, у квітні імпорт із Китаю та експорт до США одночасно сягнули рекордних обсягів — по 140 мільярдів дол. щороку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп використовує свою "любов до тарифів", щоб тиснути на відомі американські компанії, але насправді не має достатніх важелів впливу і сподівається, що вони "моргнуть" першими.

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.