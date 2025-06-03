США требуют от Вьетнама уменьшить зависимость от Китая

Администрация США передала Вьетнаму перечень требований в рамках переговоров по избежанию 46% пошлин на импорт.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Вашингтон хочет, чтобы вьетнамские производители уменьшили использование китайских материалов и компонентов.

Стороны уже провели два раунда переговоров, а список требований Ханой получил в конце мая. Источники назвали эти условия "жесткими" и "сложными".

По словам одного из участников переговоров, США просят Вьетнам тщательно контролировать цепи поставок. Хотя о количественных целях речь не идет, эксперты указывают, что выполнение таких условий может быть вызовом для экономики страны. Промышленность Вьетнама тесно интегрирована с китайскими цепочками поставок, особенно в производстве товаров вроде продукции Apple или Nike.

Также непонятно, успеет ли Вьетнам предоставить свой ответ до среды, как того хочет Вашингтон.

"Эти требования являются частью приложения к рамочному тексту", - сказал один из собеседников агентства.

Ханой пытается соответствовать ожиданиям США: борется с "перегрузкой" китайских товаров и увеличивает закупки американской продукции. Впрочем, в апреле импорт из Китая и экспорт в США одновременно достигли рекордных объемов - по 140 миллиардов долл. ежегодно.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп использует свою "любовь к тарифам", чтобы давить на известные американские компании, но на самом деле не имеет достаточных рычагов влияния и надеется, что они "моргнут" первыми.

Китай обвинил Соединенные Штаты в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого на переговорах в Женеве в начале мая.