Компанія Трампа заробляє на китайських ШІ-моделях із чорних списків США – Reuters

Пов'язана з родиною президента США Дональда Трампа криптокомпанія World Liberty Financial співпрацює з гонконзьким сервісом WorldClaw, який продає доступ до моделей китайських ШІ-компаній, щодо яких Вашингтон запровадив обмеження або висловлював безпекові застереження.

Про це пише Reuters.

Аналіз агентства показав, що 43 із 90 моделей на платформі WorldClaw розробили Alibaba, Baidu, Z.ai та інші китайські компанії, які адміністрація США пов'язує з ризиками для національної безпеки та інтелектуальної власності. Водночас сервіс пропонує й моделі американських OpenAI та Anthropic.

WorldClaw приймає як оплату стейблкоїн USD1 та інші токени World Liberty. Родина Трампа володіє 38% World Liberty і отримує дохід від продажу та використання її токенів. Reuters не зміг встановити, скільки саме сім'я президента заробила на платежах користувачів WorldClaw.

Серед доступних через сервіс моделей є продукти Alibaba та Baidu, які Пентагон відніс до компаній, пов'язаних із китайськими військовими. Z.ai, раніше відома як Zhipu AI, перебуває у санкційному списку Міністерства торгівлі США, що суттєво обмежує її доступ до американських технологій.

На платформі також є моделі DeepSeek і Moonshot, яких посадовці адміністрації Трампа звинувачували у викраденні американської інтелектуальної власності. Китайські компанії та влада КНР оскаржували такі твердження.

При цьому співпраця World Liberty з WorldClaw та використання китайських моделей не є незаконними. Сім опитаних Reuters експертів із китайських технологій, торгівлі та урядової етики заявили, що така бізнес-модель суперечить жорсткій публічній позиції адміністрації Трампа щодо китайських технологічних компаній.

У Білому домі відкинули звинувачення в конфлікті інтересів. Речниця Анна Келлі заявила, що у відносинах між World Liberty та WorldClaw "немає конфлікту інтересів" і що Трамп діє в інтересах американців. У World Liberty назвали WorldClaw незалежною компанією та наголосили, що одночасно пропонувати американські й китайські ШІ-моделі є поширеною практикою.

Двоє старших синів Трампа, Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, які є співзасновниками World Liberty, публічно просували WorldClaw. За підрахунками Reuters, родина Трампа вже заробила понад $1,4 млрд на продажу токенів World Liberty.

Нагадаємо:

У березні 2025 року родина Трампа отримала контроль над World Liberty Financial, яка на той момент залучила близько $550 млн від інвесторів.

14 серпня американський банківський регулятор попередньо схвалив банківську ліцензію для структури World Liberty. У разі остаточного погодження вона зможе самостійно випускати USD1 та зберігати активи, що забезпечують стейблкоїн.

Дональд Трамп заробив у 2025 році понад 1,16 млрд доларів від продажу криптовалюти та роялті за мем-монети після повернення на посаду президента США.