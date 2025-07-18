В США одобрили первый национальный закон о криптовалюте

Конгресс США одобрил первый в истории страны национальный закон о криптовалюте. Документ предусматривает создание регуляторного режима для стейблкоинов.

Об этом пишет BBC.

Документ под названием Genius Act определяет правовую рамку для стейблкоинов - вида криптовалюты, обеспеченного стабильными активами, в частности долларами США. Законопроект поддержало большинство республиканцев и около половины демократов.

Ожидается, что Дональд Трамп, который сейчас получает поддержку от криптовалютной отрасли, подпишет документ до пятницы. Президент, который ранее публично критиковал криптовалюты, сейчас имеет бизнес-связи с компаниями в этом секторе.

Положения закона обязывают эмитентов стейблкоинов обеспечивать их в соотношении друг к другу надежными активами. Закон также призван не допустить отставания США от стран, которые уже внедряют цифровые платежные инструменты.

Впрочем, часть экспертов предостерегает от рисков. "Это фундаментальное непонимание рисков, связанных с этими инструментами", - написала коалиция потребительских и правозащитных групп в обращении к Конгрессу. Они предупреждают, что потребители могут ошибочно воспринимать стейблкоины как безопасные финансовые инструменты.

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Напомним:

Семья Дональда Трампа получила контроль над криптовалютной компанией World Liberty Financial, которая привлекла 550 млн долл от инвесторов.