Сім'я Трампа взяла під контроль криптопроєкт: отримає 400 мільйонів доларів
Сім'я Дональда Трампа отримала контроль над криптовалютною компанією World Liberty Financial, яка залучила 550 млн дол від інвесторів.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що після зміни керівництва структури Трампа отримали 75% доходів від продажу токенів та 60% від діяльності компанії.
Проєкт був заснований у 2024 році для надання фінансових послуг через DeFi (децентралізовані фінанси). Його токени $WLFI дають право голосу, але не можуть бути продані.
За даними видання, велика частина інвестицій надійшла після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року.
У січні 2025-го співзасновників компанії замінила структура, де Трампи контролюють 60%. Це дозволило родині отримати близько 400 млн дол у вигляді гонорарів, тоді як самому проєкту залишилося лише 5% від залучених коштів.
Експерти наголошують, що така модель суперечить принципам DeFi. "Токени World Liberty економічно безглузді для власників", – заявив доцент Джорджтаунського університету Джим Енджел.
Також є занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів. "Це ідеальний механізм для іноземних урядів або олігархів, щоб переказувати гроші президенту", – зазначив колишній банківський регулятор США Росс Делстон.
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Нагадаємо:
Новостворена криптовалюта Дональда Трампа стрімко зросла в понеділок майже до $12 млрд ринкової вартості, залучивши мільярдні обсяги торгів за кілька годин до повернення обраного президента США до Білого дому.