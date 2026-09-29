США та Китай домовилися про розрядку в торговельній війні

Китай і США заявили про намір знизити мита на товари, що імпортуються з країн одна одної, на загальну суму 60 млрд дол.

Про це пише Reuters.

До переліку входять багато типів товарів: від американської кукурудзи та косметики до китайських іграшок і побутової техніки, хоча з обох сторін є й певні помітні винятки.

Як повідомив у неділю ввечері торговий представник США Джеймісон Грір, обидві країни запропонували застосувати пільгові митні умови до товарів, що не належать до категорії стратегічно важливих, на суму 30 млрд дол. кожна.

За його словами, для США це означає розблокування покращеного доступу до ринку для приблизно 30% американського експорту до Китаю.

У відомстві торгового представника США зазначили, що оцінка в 30 млрд дол. для переліків імпортних товарів, запропонованих кожною з країн, ґрунтувалася на даних про імпорт за 2024 рік.

Термін дії торговельного перемир'я США з Китаєм також продовжили на два місяці – до 10 січня 2027 року.

Один із двох списків, оприлюднених Білим домом, свідчив про плани Китаю знизити мита на низку американських сільськогосподарських товарів, зокрема кукурудзу, пшеницю, сорго, м'ясо, молочну продукцію, рослинні олії та шрот.

Водночас до переліку не увійшли непосівні соєві боби – основна стаття американського агроекспорту до Китаю, обсяг якого у 2025 році сягнув 16,2 млрд дол.

Американська асоціація виробників сої висловила розчарування таким рішенням та зазначила, що китайське мито-відповідь у 10% призведе до того, що закупівлі американської сої Китаєм і надалі контролюватимуться державними підприємствами.

Водночас Пекін планує знизити мита на американську рибу та морепродукти, необроблену деревину й вироби з неї, косметику та медичне обладнання.

До іншого переліку увійшли запропоновані Вашингтоном заходи щодо взаємного зниження мит на китайські споживчі товари, зокрема на дрібну побутову техніку (як-от кавоварки й тостери), посуд, ковдри та постільну білизну.

Найбільшу частку в американському імпортному списку становила широка категорія іграшок та дитячих велосипедів: їхня вартість сягнула 14,4 млрд дол. у 2024 році, але, за прогнозами, знизиться до 9,8 млрд дол. у 2025 році через запровадження вищих мит.

До переліку США також увійшли китайські феєрверки, штучні квіти, святкові прикраси та дитячі автомобільні крісла.

Саміт також завершився домовленістю про імпорт Китаєм 10 мільйонів метричних тонн вугілля зі США щороку протягом 2027 та 2028 років. Цей обсяг становить приблизно 2% від щорічного імпорту вугілля Китаєм.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися знизити мита на товари на суму 30 млрд доларів,проте тоді ще не було відомо настільки широкого списку товарних груп.



