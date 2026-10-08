Кушнер обговорює з РФ залучення американських інвестицій у "Північний потік" – ЗМІ

Високопоставлені російські та американські чиновники, зокрема спеціальний посланник США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", які постачали газ до Німеччини до вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Кушнер, який намагається виступити посередником у досягненні перемир'я між Росією та Україною, вважає ведення бізнесу ключовим фактором для відновлення миру. Така угода дозволила б американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоносіїв до Європи після закінчення війни.

Дмитрієв і Кушнер зустрічалися в Москві та Нью-Йорку протягом останніх тижнів. Хоча залишається незрозумілим, наскільки детально вони обговорювали "Північний потік" під час цих зустрічей, ця тема залишається на порядку денному, повідомили Reuters двоє з цих джерел.

"Будь-які угоди Росія повинна буде узгоджувати з DFC (Американською корпорацією фінансування міжнародного розвитку) та Міністерством фінансів, і вони повинні приносити користь американським платникам податків та компаніям", — заявив представник Білого дому, відповідаючи на запитання щодо обговорень про газопровід.

Дмитрієв, який виступав за відновлення поставок російського газу до Німеччини, минулого місяця зустрівся з представниками Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США, щоб обговорити потенційні американо-російські ініціативи в енергетичній сфері.

Залишається незрозумілим, наскільки Вашингтон зацікавлений у відновленні поставок російського газу до Німеччини, яка є найбільшим споживачем енергії в Європі.

Один із американських чиновників зазначив, що, з огляду на існуючі перешкоди, укладення угоди в середньостроковій перспективі малоймовірне. Газопроводи "Північний потік" перебувають під санкціями США та ЄС, що робить будь-яке відновлення поставок незаконним.

Трамп міг би скасувати або пом'якшити американські санкції, але якщо демократи здобудуть контроль над Конгресом на проміжних виборах наступного місяця, це стане складнішим.

Нагадаємо:

За повідомленням данської розвідки, Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну, дійшовши висновку, що більш масштабні спроби дестабілізації не змогли обмежити військову підтримку.