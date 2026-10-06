Росіяни обстріляли цивільне судно в Чорному морі: є загиблий та сім поранених

Внаслідок удару російського БпЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією.

Про це повідомив голова Одеської ОВА/ОДА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки виникло загоряння надбудови, одна людина загинула, ще семеро постраждали.

"Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці", – коментує Кіпер.

Нагадаємо:

5 жовтня росіяни двома дронами вдарили по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

Україна ризикує недоотримати щонайменше 8 млрд доларів експортної виручки з червня 2026-го до червня 2027 року, якщо чорноморські порти залишатимуться закритими.