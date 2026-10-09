ШІ-компанії стануть головним рушієм зростання прибутку в США у третьому кварталі

Американські компанії, ймовірно, продемонструють черговий стрибок прибутку у третьому кварталі, і, як і у випадку з підйомом на фондовому ринку, головним рушієм цього зростання є компанії, пов'язані зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Reuters.

Хоча інвестори з ентузіазмом сприймають гіперзростання прибутку, що забезпечується компаніями, пов'язаними зі штучним інтелектом, багато хто також турбується про те, як довго ця тенденція може тривати, і що станеться з цінами на акції, коли вона закінчиться.

За оцінками аналітиків, у третьому кварталі прибуток компаній індексу S&P 500 зросте в середньому на 31% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Причому дві третини цього зростання припадатимуть на технологічний сектор та таких гігантів у сфері штучного інтелекту, як Alphabet, Amazon.com та Meta Platforms, за словами Таджиндера Діллона, керівника відділу досліджень прибутків та акцій LSEG.

Зростання акцій технологічних компаній допомогло індексу S&P 500 досягти рекордного рівня цього тижня напередодні сезону звітності, який, як очікується, неофіційно розпочнеться наступного тижня з оприлюдненням результатів банків, зокрема JPMorgan Chase та Goldman Sachs.

"Це все завдяки штучному інтелекту та, ⁠у меншій мірі, енергетиці й сировинним матеріалам, але це зумовлено геополітичною ситуацією.

Мене не здивувало б, якби 70–80 % зростання можна було б віднести на рахунок технологічного сектору та штучного інтелекту", — зазначив Самір Самана, керівник відділу глобальних акцій та реальних активів у Wells ​Fargo Investment Institute.

Нагадаємо:

Сукупні статки сотні мільярдерів з технологічного сектору за 9 місяців зросли на 845 мільярдів доларів.