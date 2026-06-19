Іран ввів нові правила проходу через Ормуз та готується брати гроші з суден – ЗМІ

Іран обмежив прохід через Ормузьку протоку, заявивши, що судна не можуть її перетинати без його дозволу, а також повинні дотримуватися встановленого маршруту вздовж узбережжя Ірану.

Про це пише Bloomberg.

Іран вжив заходів для утвердження свого контролю над Ормузькою протокою, створивши передумови для запровадження в майбутньому системи збору плати за прохід, зазначивши, що може ввести страхові збори.

Усі судна, що проходять через протоку, повинні будуть оформити обов'язковий страховий поліс, який наразі є безкоштовним, але в майбутньому може стати платним.

Крім того, прохід альтернативними маршрути поза узбережжям Ірану буде заборонений.

Раніше військово-морські угруповання країн Заходу повідомляли суднам, що рекомендують обирати маршрут уздовж узбережжя Оману.

Раніше в п'ятницю німецьке медіа Bild повідомляло, що Іран повністю закрив протоку. У повідомленні йдеться, що в протоці було чутно постріли, а іранські військові по радіо наказали всім суднам не рухатися в бік протоки.

Водночас Іранська адміністрація Перської затоки повідомила у X, що прохід суден залишається можливим, але лише за умови попереднього подання відповідної заявки.

Крім того, зустріч делегацій США та Ірану у Швейцарії відтерміували після відновлення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою" у Лівані.

Нагадаємо:

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.