Іран застеріг судна "непоправними наслідками" за обхід його маршрутів Ормузу

Іран заявив, що іноземний контейнеровоз сів на мілину під час проходу Ормузькою протокою "несанкціонованим" маршрутом, і знову попередив судновласників про необхідність координувати транзит із Тегераном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Будь-який вхід або вихід маршрутами, відмінними від дозволеного в Перській затоці, може призвести до непоправних наслідків", — заявили у військово-морських силах Корпусу вартових ісламської революції, повідомило іранське державне телебачення.

У повідомленні не назвали судно й не уточнили, де саме стався інцидент. UK Maritime Trade Operations Centre, який стежить за безпекою судноплавства в регіоні, станом на 10:30 за британським часом у середу не повідомляв про інциденти біля протоки.

Іран намагається контролювати рух через Ормуз від початку війни зі США та Ізраїлем наприкінці лютого. Тегеран вимагає від суден плату за прохід і наказує користуватися маршрутом ближче до іранського берега.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світового експорту нафти й газу, тому будь-які обмеження або ризики для судноплавства в цьому районі швидко впливають на енергетичні ринки.

Нагадаємо:

Рух через Ормузьку протоку почав зростати після нещодавніх атак Ірану на судна і дедалі більше операторів знову відправляють нафтові танкери в Перську затоку.