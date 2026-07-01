Біткоїн впав до мінімуму за майже 2 роки попри кінець війни в Ірані – яка причина

Біткоїн впав до нового мінімуму за 21 місяць, оскільки перспектива підвищення процентних ставок та побоювання щодо найбільшого корпоративного покупця цієї криптовалюти погіршили настрої на ринку.

Про це пише Bloomberg.

У середу під час торгів в Азії біткоїн подешевшав на 1,5% до 57 742 дол. – найнижчого рівня з 17 вересня 2024 року – після чого до 10:00 за сінгапурським часом ситуація стабілізувалася.

Ключова причина – рішучі ("яструбині") коментарі представників Федеральної резервної системи США підживлюють очікування щодо підвищення облікових ставок, що спонукає капітал відтікати від активів, таких як криптовалюти, оскільки вони не приносять доходу.

На своїй першій прес-конференції на посаді голови ФРС у червні Кевін Варш чітко дав зрозуміти, що американський центральний банк не буде терпіти високої інфляції, що посилило очікування підвищення ставок і сприяло зміцненню долара США.

У червні інвестори вивели понад 4 млрд доларів з біткоїн-біржових фондів, що котируються на американських біржах – це найбільший обсяг з моменту їхнього запуску у 2024 році.

Крім того, інвестори переглянули свою початкову довіру до реформи фінансування, яку провів Майкл Сейлор у Strategy Inc., що викликало нові побоювання: один із найбільших покупців біткоїна може перестати бути стабільним джерелом попиту.

Спочатку інвестори позитивно сприйняли перспективу викупу власних акцій та збільшення грошових резервів. Водночас їхня увага швидко переключилася на нову гнучкість компанії щодо продажу біткоїнів та надання пріоритету управлінню балансом замість безперервного накопичення активів.

Наразі ціна біткоїна впала на понад 50% порівняно з рекордним максимумом у понад 126 тис. доларів, досягнутим у жовтні 2025 року.

Нагадаємо:

Депутат Хмельницької міської ради від "Батьківщини" Олександр Кізляр задекларував найбільший криптопортфель серед держслужбовців України – 100 біткоїнів.