Ормуз відкриють лише на 60 днів, а потім Іран почне брати плату – ЗМІ

Іран братиме плату за прохід Ормузом через 60 днів після підписання угоди

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Про це повідомляє іранське новинне агентство Fars із посиланням на джерело.

В остаточному тексті ірано-американської угоди відбулися значні зміни – зокрема було закріплено суверенне право Ірану та Оману на Ормузьку протоку.

США також вперше погодилися з принципом стягнення Іраном зборів та оплати за морські послуги.

Тепер в угоді йдеться, що майбутнє управління морськими послугами в Ормузькій протоці буде визначатися Іраном та Оманом.

"Явне використання терміна "морські послуги" означає, що США визнаватимуть стягнення зборів Іраном", – каже джерело агентства.

Цей принцип повторюється в інших частинах тексту, згідно з яким Іран дозволить прохід суден без стягнення плати упродовж 60 днів.

Також до підготовки цього рішення була залучена інша сторона Ормузької протоки – Оман. Імовірно, ця країна також братиме плату за користування Ормузом.

Нагадаємо:

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.