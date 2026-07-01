Білий дім скасував заборону на ШІ-моделі розробника Claude

Уряд США скасував експортні обмеження щодо провідних моделей Anthropic, поклавши край тривалому протистоянню між компанією в галузі штучного інтелекту з капіталізацією 1 трлн доларів та адміністрацією Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією осіб, обізнаних у цій справі, у вівторок ввечері Міністерство торгівлі США повідомило Anthropic про скасування заборони на доступ іноземців до моделей Mythos та Fable. Це рішення дозволяє компанії знову випустити свою останню модель, Fable 5, для широкої громадськості.

Минулого тижня уряд дозволив Anthropic повторно випустити Mythos 5 — модель із меншою кількістю захисних заходів, призначену для корпоративних клієнтів, — для близько 100 попередньо перевірених партнерів.

У листі до співзасновника Anthropic Тома Брауна, з яким ознайомилося видання FT, міністр торгівлі Говард Лутнік зазначив, що скасовує заборону після того, як Anthropic "погодилася активно виявляти та усувати ризики безпеки, пов'язані з цими моделями".

Особа, наближена до Anthropic, зазначила, що компанія "впровадила новий захисний механізм", який конкретно вирішує проблеми, що стали причиною заборони. Цей механізм був протестований та схвалений урядовим Центром стандартів та інновацій у сфері штучного інтелекту.

Лутнік ввів експортні обмеження щодо Anthropic 12 червня після того, як уряд виявив "джейлбрейк", тобто спосіб обходу вбудованих у модель заходів безпеки. Це змусило Anthropic вилучити свої потужні моделі для всіх користувачів по всьому світу.

Цей інцидент загострив напруженість між Білим домом та Кремнієвою долиною, яка критикувала ситуативний підхід уряду до регулювання передових технологій штучного інтелекту. Це також викликало негативну реакцію з боку іноземних урядів, які звинуватили США у покаранні своїх союзників шляхом введення заборони.

Нагадаємо:

Модель штучного інтелекту Mythos компанії Anthropic спричинила хаос у стратегії Білого дому: відкриваючі широкі можливості, модель також може знаходити й вразливі місця у системах, що непокоїть Білий Дім.