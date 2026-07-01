Трамп заробив понад 1 мільярд доларів на мем-монетах та ліцензованих бібліях

Згідно з фінансовою звітністю, оприлюдненою у вівторок, Дональд Трамп заробив минулого року понад 1,16 млрд доларів від продажу криптовалюти та роялті за мем-монети після повернення на посаду президента США.

Про це повідомляє Financial Times.

Президент США заробив 526,8 млн доларів на продажу токенів своєї сімейної криптовалютної компанії World Liberty Financial і задекларував дохід у розмірі 635 млн доларів у вигляді роялті за ліцензійною угодою з компанією "Celebration Coins".

Згідно з оприлюдненими даними, Трамп досі володіє 15,75 млрд токенів World Liberty Financial, вартість яких становить близько 900 млн доларів, незважаючи на різке падіння курсу протягом минулого року.

Ці дані також свідчать про те, що він продовжує володіти значними обсягами інших криптовалют. З документів випливає, що він отримав понад 33 млн доларів від продажів World Liberty Financial у біткойнах та понад 150 млн доларів через блокчейн Ethereum.

Щорічна звітність, яка вимагається законом і оприлюднюється Управлінням з питань урядової етики, викличе нові питання щодо конфлікту інтересів в адміністрації Трампа. Документи також свідчать про масштабні операції з американськими акціями.

Річний звіт за 2025 рік продемонстрував масштаби участі президента в криптовалютній галузі, оскільки його адміністрація скасувала обмеження, введені за часів Байдена, та припинила судові позови проти деяких найбільших компаній цього сектору.

Згідно з поданими документами, компанія Meta сплатила 24,5 млн доларів на проект президентської бібліотеки Трампа.

Компанія Alphabet (Google) перерахувала 22 млн доларів до фонду "Trust for the National Mall", який спрямовує корпоративні пожертви на будівництво нового бального залу у Східному крилі Білого дому.

Телеканали CBS та ABC сплатили по 16 млн доларів на бібліотеку Трампа. Позов проти Twitter та його засновника Джека Дорсі приніс Трампу ще 8 млн доларів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Трамп також отримав доходи від ліцензійних платежів, зокрема 4,7 млн доларів роялті за годинники Trump, 1,9 млн доларів за ілюстровану книгу "Save America", 591 000 доларів за фотоальбом "Letters to Trump", 208 486 доларів за Біблію співака Лі Грінвуда, 67 634 доларів за кросівки та парфуми, а також 35 920 доларів за гітару з номером "45".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп придбав облігації Netflix на суму понад 1,1 мільйона доларів за останні три місяці, коли гігант стрімінгових послуг безуспішно боровся з Paramount Skydance за придбання Warner Bros Discovery.