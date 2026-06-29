Іран з Оманом почали домовлятися про управління Ормузькою протокою

У столиці Оману відбулося перше засідання спільного ірано-оманського комітету щодо щодо майбутнього управління Ормузькою протокою.

Про це пише Hurriyet Daily News.

Іран та Оман провели в Маскаті перше засідання спільної комісії з питань Ормузької протоки, щоб обговорити актуальні проблеми, пов'язані з цією вузькою морською протокою та її майбутнім управлінням.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Ірану.

У заяві, опублікованій у соціальній платформі X, заступник міністра закордонних справ з правових та міжнародних питань Казем Гарібабаді зазначив, що зустріч відбулася під час його візиту до Маската разом з Абдулазізом Аль-Хінаї, послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ Оману.

"Під час розгляду актуальних питань, пов'язаних із протокою, ми обмінялися думками щодо майбутнього управління протокою в рамках статті 5 Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння та суверенних прав прибережних держав", — додав він.

Минулого вівторка, після візиту іранських посадовців, Оман та Іран оголосили у спільній заяві, що вони вивчають витрати, пов'язані з майбутнім управлінням протокою, пише Hurriyet Daily News.

Однак пізніше того ж тижня Оман зазначив, що жодних "зборів за прохід" не планується, та оголосив про відкриття "тимчасового морського коридору" поблизу свого узбережжя, що, за його словами, було узгоджено з ООН.

Іран у відповідь заявив, що єдиним дозволеним маршрутом проходження є коридор, що пролягає вздовж його власного узбережжя.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі попередив у неділю, що будь-яка спроба скористатися альтернативними маршрутами може призвести до ескалації напруженості в регіоні.

Це сталося після загострення військових дій, під час яких Іран завдав удару по торговому судну в протоці, а США у відповідь завдали ударів по іранських прибережних об'єктах.

Меморандум про взаєморозуміння, укладений між Тегераном і Вашингтоном, передбачає, що Іран вступить у діалог із Султанатом Оман з метою визначення майбутнього управління та морських служб у Ормузькій протоці

Передбачені також "консультації з іншими прибережними державами Перської затоки, відповідно до чинного міжнародного права та суверенних прав прибережних держав Ормузької протоки".

У тексті зазначено, що прохід через протоку буде безкоштовним лише протягом 60 днів після підписання угоди. Що відбуватиметься після закінчення цього періоду, поки що залишається незрозумілим, зазначає видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Іран вжив заходів для утвердження свого контролю над Ормузькою протокою, створивши передумови для запровадження в майбутньому системи збору плати за прохід, зазначивши, що може ввести страхові збори.