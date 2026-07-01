Ціни на нафту зросли після зриву перемовин США та Ірану

У середу ціни на нафту зросли на тлі побоювань, що зрив переговорів між Іраном і США про укладення остаточної мирної угоди може призвести до нових перебоїв у постачанні енергоресурсів.

Про це пише Reuters.

Вночі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або 0,45%, до 73,28 дол. за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 34 центи, або 0,49%, до 69,84 дол. за барель.

Водночас станом на 9:30 за Києвом Brent знизилася до 72,972 дол. за барель, а WTI – до 69,47 дол.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та посланець Стів Віткофф прибули у вівторок до Дохи для проведення переговорів, які Білий дім назвав високорівневими, але Іран та приймаюча сторона – Катар – заявили, що вони зустрінуться з посередниками, а не з самими іранцями.

Також раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Ірану не дозволять стягувати мито за прохід через Ормузьку протоку.

Нагадаємо:

30 червня президент США Дональд Трамп закликав продавців бензину негайно знизити ціни, заявивши, що вони зависокі на тлі падіння вартості нафти.