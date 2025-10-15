Бразилія та США проведуть переговори щодо мит

США та Бразилія поговорять про мита

США та Бразилія у четвер 16 жовтня проведуть переговори щодо митних тарифів.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що Бразилія і США проведуть переговори щодо митних тарифів у четвер.

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра і держсекретар США Марко Рубіо домовилися минулого тижня про зустріч представників обох країн у Вашингтоні для обговорення питань торгівлі.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп пригрозив Іспанії торговими санкціями через відмову збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

У березні Бразилія планувала тимчасово скасувати імпортні мита на низку продуктів харчування, щоб стримати зростання цін, яке підриває популярність президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.