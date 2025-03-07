Бразилія скасує імпортні мита на харчові продукти в надії на стримання цін

Бразилія планує тимчасово скасувати імпортні мита на низку продуктів харчування, щоб стримати зростання цін, яке підриває популярність президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Про це пише Financial Times.

Влада найбільшої економіки Латинської Америки оголосила про обнулення мит на дев’ять основних товарів, серед яких м’ясо (10,8%), кава (9%), цукор (14%), кукурудза (7,2%), соняшникова олія (9%), оливкова олія (9%), сардини (32%), печиво (16,2%) та макаронні вироби (14,4%).

Зазначається, що також буде збільшено квоту на імпорт пальмової олії.

Віце-президент Геральдо Алкмін, який також очолює Міністерство промисловості та торгівлі, заявив, що зміни набудуть чинності вже найближчими днями. "Уряд відмовляється від податків на користь зниження цін", – сказав він.

Економісти скептично оцінюють ефективність цього рішення, оскільки Бразилія сама є одним із найбільших виробників і експортерів продуктів, зокрема кави, яловичини та цукру.