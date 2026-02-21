20 мільярдів доларів за пʼять років: Індія та Бразилія підписали угоду про мінерали

Індія та Бразилія підписали велику угоду про мінерали

Індія підписала Бразилією угоду про розширення співпраці в гірничодобувній промисловості та видобутку корисних копалин, прагнучи задовольнити зростаючий внутрішній попит на сталь та підтримати розширення виробничих потужностей.

Про це повідомляє Reuters.

Угода була підписана в присутності прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви, який прибув до Нью-Делі на початку цього тижня з триденним візитом.

Бразилія є одним з найбільших світових виробників залізної руди і володіє великими запасами мінералів, необхідних для виробництва сталі. За заявою уряду Індії, тісніша співпраця має поліпшити доступ Індії до сировини та технологій, необхідних для підтримки довгострокового зростання її сталеливарної галузі.

За заявою, співпраця буде зосереджена на залученні інвестицій у розвідку, гірничодобувну галузь та інфраструктуру сталеливарної галузі.

Індія має потужності з виробництва сталі в обсязі 218 мільйонів метричних тонн, і компанії розширюють виробництво, щоб задовольнити зростаючий внутрішній попит, зумовлений розвитком інфраструктури та індустріалізацією.

"Ми прагнемо збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до понад 20 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років", – сказав Моді.

Наразі обсяг двосторонньої торгівлі між двома країнами становить близько 15 мільярдів доларів.

"Наші країни також будуть тісно співпрацювати в таких сферах, як технології, інновації, цифрова державна інфраструктура, штучний інтелект, напівпровідники тощо", – додав Моді.

Бразилія є найбільшим торговельним партнером Індії в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, і обидві країни тісно співпрацюють з глобальних питань, таких як реформа ООН, зміна клімату та боротьба з тероризмом.

Нагадаємо:

Вашингтон веде активні перемовини з Нью-Делі щодо продажу венесуельської нафти, щоб допомогти Індії диверсифікувати своїх постачальників.