Embraer вперше продав літаки нового покоління американцям

Embraer уклав контракт з американською бюджетною авіакомпанією Avelo Airlines на постачання 50 літаків E195-E2 з опціоном ще на 50. Угода знаменує собою перший продаж літаків нового покоління сімейства E2 експлуатанту зі США.

Про це пише ЦТС.

Тверда частина замовлення оцінюється в 4,4 млрд доларів за каталожною ціною. Постачання розпочнеться в I кварталі 2027 року і триватиме до 2032 року.

Лоукостер Avelo розпочав польоти у квітні 2021-го. Засновник і гендиректор компанії Ендрю Леві раніше обіймав посаду президента ультралоукостера Allegiant Air, а до цього фінансового директора повносервісної United Airlines.

Авіакомпанія вийшла на рівень беззбитковості у 2024 році та орієнтується на невеликі другорядні аеропорти у великих мегаполісах, виконуючи з них рейси на короткі відстані із середньою тривалістю польоту трохи більше двох годин, говориться у повідомленні.

Флот Avelo складається з 22 літаків Boeing 737NG: восьми 700 та чотирнадцяти 800. Маршрутна мережа авіакомпанії обслуговує 47 міст у 18 штатах і Пуерто-Ріко, а також рейси на Ямайку, Мексику та Домініканську Республіку.

Хоча угода Avelo є першою для літаків сімейства E2 з американською авіакомпанією, у США експлуатується близько 1200 ПС виробництва Embraer, зазначає ЦТС.

