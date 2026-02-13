США проведуть переговори з Угорщиною та Словаччиною щодо відмови від російського газу – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати розпочнуть переговори з Угорщиною та Словаччиною про припинення закупівлі російських енергоносіїв.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

За словами Рубіо, Вашингтон планує провести консультації з цими країнами та обговорити необхідні кроки для зменшення залежності від російського газу.

"Ми проведемо з ними переговори та обговоримо необхідні кроки", – наголосив держсекретар США.

Водночас Рубіо не уточнив деталей майбутніх зустрічей, проте наголосив, що Угорщина та Словаччина є дружніми до США державами й підтримують співпрацю з Вашингтоном.

Нагадаємо:

Грецьке підприємство Atlantic Sea LNG Trade веде перемовини з США про забезпечення до 15 млрд кубометрів газу на рік впродовж наступних 20 років.

Американська компанія AAFS Infrastructure and Energy офіційно повідомила про наміри будівництва газопроводу, який позбавляє російський "Газпром" монополії в регіоні.