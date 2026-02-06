Південноєвропейські країни хочуть замінити російський газ американським – Reuters

Грецьке підприємство Atlantic Sea LNG Trade веде перемовини з США про забезпечення до 15 млрд кубометрів газу на рік впродовж наступних 20 років.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо угоду про постачання укладуть, то газ із США потенційно зможе імпортувати Греція, Албанія, Північна Македонія, Болгарія, Румунія, Угорщина, Молдова, Австрія, та, можливо, Україна.

Таке рішення зумовлене відмовою ЄС від російського газу до кінця 2027 року.

Директор Atlantic Sea LNG Trade Александрос Екзарху також зазначив в інтерв'ю агентству, що зараз найкращий час для такої угоди, адже після 2030 року ціни на газ можуть значно зрости.

Нагадаємо:

В лютому в Україну надійшла перша у 2026 році партія, майже 100 млн кубометрів американського газу.

Нафтогазові доходи російського бюджету у січні 2026 року скоротилися вдвічі порівняно з січнем 2025 року та досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.