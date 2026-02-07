США витісняють "Газпром" з європейського ринку – СЗРУ

Американська компанія "AAFS Infrastructure and Energy" офіційно повідомила про наміри будівництва газопроводу, який позбавляє російський "Газпром" монополії в регіоні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України

Уряд Боснії і Герцеговини (БіГ) офіційно прийняв листа про наміри від американської компанії "AAFS Infrastructure and Energy", в якому йдеться про наміри будівництва газопроводу Southern Interconnection, говориться у повідомленні.

Газогін з'єднає країну з терміналом скрапленого природного газу на хорватському острові Крк. Це створить альтернативу "Турецькому потоку", що на сьогодні має одноосібну можливість на постачання в БіГ газу, і газ цей російський.

"Диверсифікація ризиків Боснією і Герцеговиною через потенційний американський газогін водночас позбавляє російський "Газпром" монополії в регіоні та чергової частки стабільного європейського ринку", – запевняють аналітики СЗРУ.

Початок будівництва запланований на 2026 рік, вартість проєкту – $200 млн.

Також американська компанія пропонує побудувати газову електростанцію, розширити трубопровід "Кладань – Тузла" та модернізувати аеропорти в Сараєво й Мостарі.

До початку повномасштабної війни проти України (2021 рік) росія постачала в країни ЄС приблизно 157 млрд куб. м газу, що становило до 45% від європейського газового імпорту.

Станом на кінець 2025 року, за розрахунками Єврокомісії, частка російського блакитного палива ледь сягає 13%, до 18 млрд куб. м, зазначають у СЗРУ.

З 2021 по 2024 роки транзит російського газу до Європи через Україну скоротився з 40 млрд до 17 млрд куб. м, а з 1 січня 2025 року припинився повністю.

Постачання в Німеччину через "Північний потік" в 2021 році – 59,2 млрд куб. м. – було зупинене у 2022 році.

Імпорт Європою палива через газогін "Ямал – Європа" в 2021 році – 31 млрд куб. м, у 2022 році – зупинене.

Також із 3 лютого 2026 року набуло чинності рішення про повну відмову ЄС від імпорту російського газу з 2027 року.

