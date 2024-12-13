Словаччина ще півроку зможе експортувати пальне з російської нафти у Чехію

Словаччина продовжить експортувати вироблені з російської нафти нафтопродукти в Чехію ще протягом пів року після того, як уряд країни домовився про продовження чинного винятку з санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє BNE Intellinews, передає профільне видання enkorr.

"Перемовини про звільнення від експорту продукції з російської нафти до Чехії є важливим успіхом не тільки з погляду внутрішнього ринку, але й для стабільних цін у регіоні", – заявив міністр економіки Словаччини Деніс Саков.

Після закінчення терміну дії винятку словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить до складу угорської MOL, зможе поставляти продукцію з російської нафти лише на внутрішній і український ринки.

Slovnaft експортує нафтопродукти, виготовлені в основному з сирої нафти, що надходить в країну російським нафтопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що "Словаччина попросила продовжити виняток. Ми не заперечували проти такого прохання, це на пів року".

Чинний правоцентристський уряд Чехії очікує, що країну буде звільнено від залежності від імпорту російської нафти до середини наступного року після завершення проєктів TAL-PLUS – розширення трубопроводу TAL, який пролягає від італійського портового міста Трієста на північ до Австрії й Німеччини, де Чехія з'єднана з ним своїм трубопроводом IKL.

TAL-PLUS збільшить пропускну здатність нафтопроводу для Чехії до 4 млн тонн нафти на рік, що дозволить країні припинити імпорт нафти з нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо:

4 грудня до Чехії перестала надходити нафта з російського трубопроводу "Дружба".

Однак після дводенної паузи до Чехії знову почала надходити нафта південною гілкою трубопроводу "Дружба". Причини зупинки не з'ясували, але в уряді країни говорять про гібридну війну РФ із Заходом.