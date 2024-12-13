Словакия еще полгода сможет экспортировать топливо из российской нефти в Чехию

Словакия продолжит экспортировать произведенные из российской нефти нефтепродукты в Чехию еще в течение полугода после того, как правительство страны договорилось о продлении действующего исключения из санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает BNE Intellinews, передает профильное издание enkorr.

"Переговоры об освобождении от экспорта продукции из российской нефти в Чехию являются важным успехом не только с точки зрения внутреннего рынка, но и для стабильных цен в регионе", - заявил министр экономики Словакии Денис Саков.

После окончания срока действия исключения словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в состав венгерской MOL, сможет поставлять продукцию из российской нефти только на внутренний и украинский рынки.

Slovnaft экспортирует нефтепродукты, изготовленные в основном из сырой нефти, поступающей в страну по российскому нефтепроводу "Дружба".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "Словакия попросила продлить исключение. Мы не возражали против такой просьбы, это на полгода".

Действующее правоцентристское правительство Чехии ожидает, что страна будет освобождена от зависимости от импорта российской нефти к середине следующего года после завершения проектов TAL-PLUS - расширения трубопровода TAL, который пролегает от итальянского портового города Триеста на север до Австрии и Германии, где Чехия соединена с ним своим трубопроводом IKL..

TAL-PLUS увеличит пропускную способность нефтепровода для Чехии до 4 млн тонн нефти в год, что позволит стране прекратить импорт нефти из нефтепровода "Дружба".

Напомним:

4 декабря в Чехию перестала поступать нефть из российского трубопровода "Дружба".

Однако после двухдневной паузы в Чехию снова начала поступать нефть по южной ветке трубопровода "Дружба". Причины остановки не выяснили, но в правительстве страны говорят о гибридной войне РФ с Западом.