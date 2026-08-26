Словаччина розглядає заборону соцмереж дітям до 16 років

У середу уряд Словаччини схвалив законопроект, який передбачає заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 16 років, зазначивши, що це допоможе запобігти формуванню залежності, соціальному тиску та радикалізації.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документами, опублікованими на сайті уряду, у разі схвалення парламентом цей закон заборонить створення акаунтів у соціальних мережах для дітей молодшого віку та вимагатиме підтвердження віку користувача.

У доповіді, що супроводжує запропонований законопроект, зазначено:

"Ця пропозиція є реакцією на зростаючу роль онлайн-технологій та соціальних мереж у поширенні насильницької, екстремістської чи іншої шкідливої поведінки".

У доповіді зазначається, що рішення про введення заборони на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років ґрунтується на:

На висновках у галузі психології та нейронауки, а також на міжнародних дослідженнях, які показують, що підлітковий вік є етапом формування ідентичності, критичного мислення, емоційної регуляції та соціальних відносин.

У законопроекті пропонується запровадити вимогу щодо підтвердження віку користувача під час створення облікового запису в соціальній мережі, при цьому провайдери не матимуть доступу до інших персональних даних, йдеться у звіті.

Критерії перевірки відповідатимуть правилам Європейського Союзу щодо цифрових послуг, зазначається у звіті.

Читайте також 16+: як світ захищає дітей від соцмереж і чи підтримає тренд Україна

Нагадаємо:

У контексті потенційного обмеження доступу дітей до соціальних мереж в Україні вже ведуться розробки, але готового законопроекту поки що немає.