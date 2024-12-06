Постачання російської нафти в Чехію відновилися після дводенної паузи
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Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід "Дружба" відновилося в п'ятницю після дводенної паузи.
Про це йдеться в повідомленні чеської нафтопереробної компанії Orlen Unipetrol.
"Постачання відновилося сьогодні вранці, і нафта знову надходить через нафтопровід "Дружба" до Чехії", – сказав генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.
Він подякував за допомогу уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки.
Нагадаємо:
Нафта з російського трубопроводу "Дружба"перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин.
1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу "Дружба", яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.