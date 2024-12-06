Постачання російської нафти в Чехію відновилися після дводенної паузи

Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід "Дружба" відновилося в п'ятницю після дводенної паузи.

Про це йдеться в повідомленні чеської нафтопереробної компанії Orlen Unipetrol.

"Постачання відновилося сьогодні вранці, і нафта знову надходить через нафтопровід "Дружба" до Чехії", – сказав генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.

Він подякував за допомогу уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

Нагадаємо:

Нафта з російського трубопроводу "Дружба"перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин.

1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу "Дружба", яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.