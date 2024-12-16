Серед німецьких фірм переважає песимізм щодо 2025 року - дослідження

Німецькі компанії налаштовані песимістично щодо нового року: лише 12,6% очікують, що умови ведення бізнесу покращаться у 2025 році, згідно з опитуванням інституту Ifo, в якому взяли участь близько 8 000 фірм.

Про це пише Reuters.

"Жоден сектор не дивиться на 2025 рік з оптимізмом. На новий німецький уряд чекає багато роботи", - говорить керівник відділу опитувань Ifo Клаус Вольрабе.

"З огляду на те, що економіка вже показала погані результати у 2024 році, ці цифри викликають занепокоєння", - додав Вольрабе.

Найбільш песимістично налаштована будівельна галузь: менше 5% компаній очікують підйому в наступному році, тоді як 15,7% компаній у великому виробничому секторі країни очікують поліпшення умов ведення бізнесу в наступному році.

У хімічній промисловості, третьому за величиною секторі країни, 18,2% компаній очікували підйому у 2025 році.

В умовах слабкого світового попиту, високих витрат і промислового спаду найбільша економіка Європи скоротиться другий рік поспіль у 2024 році, а економічні інститути прогнозують ще один складний рік у 2025 році.

Нагадаємо:

Патова ситуація у відносинах Volkswagen AG з профспілковими лідерами, схоже, затягнеться до 2025 року, що не дасть генеральному директору Оліверу Блюму можливості розпочати новий етап, який він прагне здійснити для найбільшого автовиробника Європи.

Німецький експорт у жовтні впав більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що довгоочікуване відновлення зовнішнього попиту затримується.