Німецький експорт у жовтні впав більше, ніж очікувалось

Німецький експорт у жовтні впав більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що довгоочікуване відновлення зовнішнього попиту затримується.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Федерального статистичного управління.

Експорт впав на 2,8% порівняно з попереднім місяцем.

Цей результат перевищив прогноз зниження на 2%, зроблений в опитуванні Reuters.

Зовнішньоторгівельний баланс показав профіцит у 13,4 млрд євро (14,02 млрд дол) у жовтні, порівняно з 16,9 млрд євро у попередньому місяці та 18,9 млрд євро у жовтні 2023 року.

Експорт до країн ЄС знизився на 0,7% за місяць, а експорт до третіх країн скоротився на 5,3%.

Більша частина німецького експорту в жовтні була спрямована до США, хоча експорт товарів до США знизився на 14,2% порівняно з вереснем.

Експорт до Китаю скоротився на 3,8% за місяць, а експорт до Великобританії зріс на 2,1%.

Нагадаємо:

Німеччина потребує як структурних реформ, так і більших інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.

Німецький експорт та промислове виробництво впали більше, ніж очікувалося у вересні, що свідчить про слабкість двох стовпів німецької економічної моделі на початку четвертого кварталу.

Німеччина не уникне другої рецесії цього року, оскільки економіка, яку вже давно вважають локомотивом Європи, "шкутильгає" через тривалу промислову слабкість.