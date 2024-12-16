Криза найбільшого автовиробника Європи Volkswagen з протестими профспілки затягнеться на 2025 рік

Патова ситуація у відносинах Volkswagen AG з профспілковими лідерами, схоже, затягнеться до 2025 року, що не дасть генеральному директору Оліверу Блюму можливості розпочати новий етап, який він прагне здійснити для найбільшого автовиробника Європи.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок керівництво компанії розпочинає п'ятий раунд переговорів з потужною профспілкою IG Metall, оскільки обидві сторони залишаються в глухому куті щодо того, як скоротити витрати на однойменному бренді автовиробника, щоб зробити його більш конкурентоспроможним.

Обидві сторони прагнуть укласти угоду до Різдва, але їм ще належить подолати глибокі розбіжності щодо потенційних звільнень і безпрецедентного закриття заводів у Німеччині. Volkswagen бореться зі зниженням попиту на електромобілі в Європі та зростанням конкуренції в Китаї з боку місцевих виробників на чолі з BYD Co.

Заплановано дводенні переговори, але якщо вони не приведуть до прориву, правління IG Metall готове провести голосування наприкінці тижня, щоб прокласти шлях до 24-годинних страйків на всіх заводах VW у січні.

Десятки тисяч робітників VW тимчасово відклали свої інструменти в двох випадках цього місяця після того, як керівництво відхилило пропозицію профспілки, яка передбачала зниження виплат дивідендів і скорочення деяких бонусів.

Безладна реструктуризація порушує бухгалтерські процеси компанії. У п'ятницю Volkswagen повідомив Porsche Automobil Holding SE, що більше не планує завершити корпоративне планування до 31 грудня.

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Нагадаємо:

Працівники німецького автобудівного концерну Volkswagen у понеділок, 2 грудня, розпочали попереджувальний страйк. Він триватиме по дві години для працівників кожної зі змін на дев'яти із десяти заводів VW у Німеччині.

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.

Volkswagen очікує, що 2024 року буде поставлено менше транспортних засобів, ніж у 2023 році, що стало четвертим падінням продажів за п’ять років.

Робітники Volkswagen посилили тиск на керівництво компанії новими страйками на німецьких заводах, оскільки мав розпочатися четвертий раунд переговорів у все більш запеклому протистоянні через скорочення заробітної плати та закриття заводів.