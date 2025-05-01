Сенат США погрожує 500% митами проти партнерів Росії, якщо Путін не почне кроки до миру в Україні – Bloomberg

Більшість американських сенаторів підтримує законопроєкт, у якому передбачені нові "нищівні" санкції проти Росії та високі мита для країн, які купують її нафту, газ і уран.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

За його словами, цей законопроєкт підтримує 72 сенатори, і ці санкції застосують, якщо російський президент Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України.

"Якщо Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, тоді чекайте на дії", - сказав Грем. І додав, що також має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести законопроект про санкції на голосування і там.

Грем переконаний, що Путіну врешті-решт доведеться вибирати між тим, щоб сісти за стіл переговорів з Трампом і закінчити війну, або ж дозволити російській економіці бути "розчавленою".

Як зазначає агентство, у проєкті закону йдеться, зокрема, про 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг.

За словами Грема, Сенат хоче допомогти президенту. "Ці санкції відображають думку Сенату, що головним поганим хлопцем є Росія", - цитує агентство республіканця. І зазначає, що заява прозвучала в той самий день, коли США і Україна оголосили про укладення угоди про доступ до українських природних ресурсів.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди.

Трамп також продовжив дію санкцій, які його попередник Джо Байден запровадив проти РФ з 2021 року. На один рік він продовжив дію указів, які вводили надзвичайний стан у стосунках з Росією та дозволяли запроваджувати санкції проти неї. Адже вона "продовжує нести загрозу вільним виборам і демократичним інститутам у США та їхніх союзниках".

2 квітня США розширили санкції проти Росії. До "чорних списків" американського Міністерства фінансів із забороною на будь-які операції та блокуванням усіх активів у США було внесено три зареєстровані в Росії юрособи та чотири фізичні особи.