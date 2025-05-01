Сенат США угрожает 500% пошлинами против партнеров России, если Путин не начнет шаги к миру в Украине - Bloomberg

Большинство американских сенаторов поддерживает законопроект, в котором предусмотрены новые "сокрушительные" санкции против России и высокие пошлины для стран, которые покупают ее нефть, газ и уран.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По его словам, этот законопроект поддерживает 72 сенатора, и эти санкции применят, если российский президент Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины.

"Если Трамп посчитает, что мы зашли в тупик, тогда ждите действий", - сказал

Грэм. И добавил, что также имеет достаточную поддержку в Палате представителей, чтобы вынести законопроект о санкциях на голосование и там.

Грэм убежден, что Путину в конце концов придется выбирать между тем, чтобы сесть за стол переговоров с Трампом и закончить войну, или же позволить российской экономике быть "раздавленной".

Как отмечает агентство, в проекте закона говорится, в частности, о 500% тарифе на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие санкции будут запрещать гражданам США покупать российский суверенный долг.

По словам Грэма, Сенат хочет помочь президенту. "Эти санкции отражают мнение Сената, что главным плохим парнем является Россия", - цитирует агентство республиканца. И отмечает, что заявление прозвучало в тот самый день, когда США и Украина объявили о заключении соглашения о доступе к украинским природным ресурсам.

Напомним:

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал ввести масштабные санкции против России, в том числе и банковские, и новые пошлины, пока не будет прекращения огня и мирного соглашения.

Трамп также продлил действие санкций, которые его предшественник Джо Байден ввел против РФ с 2021 года. На один год он продлил действие указов, которые вводили чрезвычайное положение в отношениях с Россией и позволяли вводить санкции против нее. Ведь она "продолжает нести угрозу свободным выборам и демократическим институтам в США и их союзниках".

2 апреля США расширили санкции против России. В "черные списки" американского Министерства финансов с запретом на любые операции и блокировкой всех активов в США были внесены три зарегистрированных в России юрлица и четыре физических лица.