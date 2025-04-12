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Трамп продовжив дію санкцій Байдена проти Росії

Володимир Тунік-Фриз — 12 квітня, 19:40
Трамп продовжив дію санкцій Байдена проти Росії
Getty Images

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій, які Байден запровадив проти РФ з 2021 року.

Про це йдеться у документі Федерального реєстру США.

Трамп на один рік продовжив дію указів Байдена, які вводили надзвичайний стан у стосунках з Росією та дозволяли запроваджувати санкції проти РФ.

"Шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації… продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні також згадується, що Росія продовжує нести загрозу вільним виборам і демократичним інститутам у США та їхніх союзниках.

Згадується також участь і сприяння у кібератаках проти США; сприяння і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди; діяльність проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США; порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

15 квітня 2021 року Указом № 14024 Байден оголосив надзвичайний стан з метою подолання загрози, яку становить шкідлива діяльність уряду РФ.

8 березня 2022 року Байден видав Указ № 14066, яким розширив сферу дії надзвичайного стану, після цього було видано ще декілька указів, які розширювали санкційні дії проти Росії.

Трамп Росія США санкції

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Трамп продовжив дію санкцій Байдена проти Росії
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