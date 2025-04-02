США розширили санкції проти російських компаній

Сполучені Штати Америки 2 квітня розширили санкції проти Росії.

Про це повідомляється на сайті Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

До "чорних списків" американського Мінфіну із забороною на будь-які операції та блокуванням усіх активів у США було внесено три зареєстровані в Росії юрособи. Йдеться про ТОВ "Едісон", ТОВ "Колібрі груп", а також ТОВ "Скай фрейм".

Як пише The Moscow Times, "Едісон" займається торгівлею побутовою технікою, "Колібрі груп" торгує зерном, насінням і кормами для тварин, а "Скай фрейм" вказує як вид діяльності "виробництво кінофільмів". При цьому власником першої є громадянин Ірану Саїді Ахмад, а другої і третьої громадяни Афганістану - Гайрат Ушанг і Хаммедані Мохаммаддін.

Як пояснює Мінфін США в релізі, ці компанії були частиною мережі, яка за підтримки Ірану направляла з Росії сировинні товари, зброю та чутливі товари єменським хуситам.

Обсяг таких поставок, за оцінкою відомства, обчислювався десятками мільйонів доларів і включав, серед іншого, зерно, викрадене з окупованих територій України.

Крім того, "чорний список" поповнили чотири фізичні. Серед них Юрій Бєляков та В'ячеслав Віданов. Це капітани судна Zafar, яке брало участь у транспортуванні українського зерна з анексованого Криму.

Окрім того, Мінфін США виключив із санкційного списку Карину Ротенберг, дружину мільярдера та друга правителя Росії Володимира Путіна Бориса Ротенберга. Причину скасування санкцій не вказано. На Карину Ротенберг записано половину західної нерухомості чоловіка.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп вважає, що Путін тягне час із припиненням вогню, тому адміністрація Трампа планує агресивне застосування санкцій, включаючи російський "тіньовий флот".

Спецпредставника Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирила Дмитрієва можуть уже в середу, 2 квітня, прийняти в Білому домі.