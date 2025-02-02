Сайт USAID припинив роботу на тлі можливої реорганізації

Сайт Агенства США з міжнародного розвитку, що займається невійськовою допомогою іншим країнам, припинив роботу 1 лютого.

Про це відомо зі сторінки сайту.

При спробі зайти на сайт, на екрані зʼявляється помилка. Він припинив активність у суботу 1 лютого.

25 січня 2025 року США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Тоді представник USAID повідомляв, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу.

Два джерела Reuters, знайомі з перебігом дискусій, повідомили в п'ятницю 31 січня, що адміністрація Трампа прагне позбавити агентство незалежності і передати його під контроль Державного департаменту США.

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Нагадаємо:

Призупинення USAID фінансування програм негативно позначиться на українському агросекторі, тому уряд шукає можливості розв'язання цієї проблеми та залучення альтернативного фінансування.