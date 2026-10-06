Видачу "тепличних грантів" ставлять на паузу

Мінагрополітики до кінця року призупиняє прийом заяв на "тепличні гранти" для садівників, виноградарів та інших, заяви обіцяють приймати вже у першому кварталі 2027 року.

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України

"З 16 жовтня 2026 року буде тимчасово призупинено прийом заяв на гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Відновлення прийому заяв заплановано у першому кварталі 2027 року", – говориться у повідомленні.

Агровиробники, які планують скористатися грантовою підтримкою у 2026 році, можуть подати заяву до 15 жовтня включно. Ті, хто не встигне зробити це до зазначеної дати, зможуть подати заяву після відновлення програми.

Відповідне фінансування передбачено у державному бюджеті на наступний рік, зазначили у відомстві.

Міністерство повідомляє, що цього року ухвалено 61 грант на загальну суму 300 млн грн.

Зокрема, підписано 40 наказів на 170 млн грн – для створення та розвитку садівництва, ягідництва і виноградарства, а також 21 наказ на 130 млн грн – для розвитку тепличного господарства.

Наразі повністю профінансовано 34 гранти для садівництва, ягідництва та виноградарства на суму 137 млн грн і 19 грантів для тепличного господарства на 123 млн грн, говориться у повідомленні.

У межах підтриманих проєктів передбачено 428,4 га нових насаджень та 31,5 га модульних теплиць. Реалізація цих проєктів також передбачає створення 282 постійних і 5 518 сезонних робочих місць.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 2-го лютого розпочинається прийом заяв на отримання гранту для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Повідомлялося, що на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства держава надасть бізнесу 400 мільйонів гривень, для релокованих підприємств передбачені пільгові умови.

Раніше повідомлялося, що на порталі "Дія" відновили можливість отримання грантів на власну справу, садівництво та тепличне господарство. Щоб отримати грант на сад, також слід подати заяву через портал, додавши проєкт висадки насаджень із відповідною документацією.