Новини 12 березня: затримання керівників "Київзеленбуду", підвищення окладу поліцейських

Про що говорили сьогодні?

Про "вугільну справу": За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обмежив п'ятому президенту України Петру Порошенку терміни ознайомлення із "вугільною справою".

Про "Київзеленбуд": Правоохоронці затримали трьох топпосадовців "Київзеленбуду" за підозрою в організації корупційної схеми відкатів.

Про оклад поліцейських: Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт №6506-1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Про відчуження нерухомості: Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12089 про встановлення десятирічного строку, після якого не можна витребувати майно (землі чи будівлі) у добросовісного набувача, якщо воно раніше належало державі або було комунальним.

Про USAID: 27 лютого Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від USAID про розірвання угоди з Фондом енергетичної підтримки України про надання 75 мільйонів доларів.

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У 2024 році Україна поставила собі завдання виробити мільйон FPV-дронів, і навіть перевиконала його. Головна інтрига – яка буде ціль на 2025-й рік?