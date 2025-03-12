USAID розриває грантову угоду з Фондом енергетичної підтримки України

27 лютого Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від USAID про розірвання угоди з Фондом енергетичної підтримки України про надання 75 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Енергетичного співтовариства.

Зазначається, що співтовариство очікує додаткових роз’яснень від USAID. Припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України.

Як повідомляється, договір був підписаний у 2023 році на суму 25 мільйонів доларів, у 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові 50 мільйонів доларів.

Читайте також: Які державні органи та організації не отримають кошти через призупинення фінансування USAID? Список

Нагадаємо:

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після проведення шеститижневої перевірки. Рештою програм "більш ефективно" буде управляти Державний департамент.

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, за які раніше відповідало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).