Сайт USAID прекратил работу на фоне возможной реорганизации

<Сайт Агентства США по международному развитию, занимающегося невоенной помощью другим странам, прекратил работу 1 февраля.

Об этом известно со страницы сайта.

При попытке зайти на сайт, на экране появляется ошибка. Он прекратил активность в субботу 1 февраля.

25 января 2025 года США приостановили всю невоенную международную помощь на 90 дней. Тогда представитель USAID сообщал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.

Два источника Reuters, знакомые с ходом дискуссий, сообщили в пятницу 31 января, что администрация Трампа стремится лишить агентство независимости и передать его под контроль Государственного департамента США.

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Напомним:

Приостановление USAID финансирования программ негативно скажется на украинском агросекторе, поэтому правительство ищет возможности решения этой проблемы и привлечения альтернативного финансирования.