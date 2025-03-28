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Перевезення російського "Совкомфлоту" обвалились на 16% у 2024 році

Олексій Артемчук — 28 березня, 20:48
Перевезення російського Совкомфлоту обвалились на 16% у 2024 році
Getty Images

Один із найбільших російських морських перевізників, "Совкомфлот", у 2024 році зменшив обсяги транспортування на 16% — до 63 млн тонн.

Про це пише Reuters.

На падіння показників вплинули санкції США та ЄС, запроваджені у 2024 році. Обмеження торкнулися як самої компанії, так і її флоту, що істотно зменшило доходи Росії від експорту нафти. У підсумку чистий прибуток "Совкомфлоту" впав на 55% — до 424 млн дол.

"Совкомфлот" очікує, що цього року обсяг перевезень нафти, СПГ та нафтопродуктів залишиться на рівні 2024 року. У 2023 році компанія перевезла 75 млн тонн.

Водночас гендиректор компанії Ігор Тонковідов визнав, що посилення американських санкцій, зокрема додавання нових суден до списку обмежень, ускладнить роботу: "Обмеження призведуть до посилення операційного тиску".

Нагадаємо:

Найбільший російський танкерний оператор "Совкомфлот" звинуватив західні санкції у значному скороченні прибутку у 2024 році та попередив, що нові обмеження, запроваджені цього року, створять додатковий тиск на компанію.

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