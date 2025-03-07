Російський "Совкомфлот" поскаржився, що санкції США на танкери вдарили по прибутку

Найбільший російський танкерний оператор "Совкомфлот" звинуватив західні санкції у значному скороченні прибутку у 2024 році та попередив, що нові обмеження, запроваджені цього року, створять додатковий тиск на компанію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США та Євросоюз ввели санкції проти "Совкомфлоту" та його флоту у 2024 році, намагаючись скоротити доходи Росії від продажу нафти, які можуть використовуватися для фінансування війни в Україні.

Державна компанія РФ "Совкомфлот" повідомила, що її чистий прибуток за 2024 рік впав на 55% – до 424 мільйонів доларів. Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) знизився на 34% – до 1,01 мільярда доларів, а виручка скоротилася на 19,3% – до 1,87 мільярда доларів.

Західні санкції були спрямовані проти так званого "тіньового флоту", який Росія використовувала для обходу встановленої країнами G7 граничної ціни на нафту.

Це обмеження, запроваджене наприкінці 2022 року, забороняє західним компаніям надавати страхові та транспортні послуги для російської нафти, що продається дорожче 60 доларів за барель.

У січні США додали до санкційного списку нові танкери "Совкомфлот", а також скасували ліцензію, яка раніше дозволяла деяким суднам компанії працювати попри санкції.

"Нові масштабні санкції з боку Міністерства фінансів США, запроваджені після звітного періоду, стали ще одним обмежувальним фактором у діяльності компанії", – заявили в "Совкомфлот".

Через посилення санкцій деякі судна компанії змушені простоювати, що створює додаткові операційні труднощі.

Також "Совкомфлот" очікує, що через санкції доходи від деяких контрактів на фрахтування суден зменшаться.

Нагадаємо:

У квітні 2024 року стало відомо, що російська компанія "Совкомфлот" перейменувала деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції Сполучених Штатів.