Перевозки российского "Совкомфлота" обвалились на 16% в 2024 году

Один из крупнейших российских морских перевозчиков, "Совкомфлот", в 2024 году уменьшил объемы транспортировки на 16% - до 63 млн тонн.

Об этом пишет Reuters.

На падение показателей повлияли санкции США и ЕС, введенные в 2024 году. Ограничения коснулись как самой компании, так и ее флота, что существенно уменьшило доходы России от экспорта нефти. В итоге чистая прибыль "Совкомфлота" упала на 55% - до 424 млн долл.

"Совкомфлот" ожидает, что в этом году объем перевозок нефти, СПГ и нефтепродуктов останется на уровне 2024 года. В 2023 году компания перевезла 75 млн тонн.

В то же время гендиректор компании Игорь Тонковидов признал, что усиление американских санкций, в частности добавление новых судов в список ограничений, усложнит работу: "Ограничения приведут к усилению операционного давления".

Напомним:

Крупнейший российский танкерный оператор "Совкомфлот" обвинил западные санкции в значительном сокращении прибыли в 2024 году и предупредил, что новые ограничения, введенные в этом году, создадут дополнительное давление на компанию.