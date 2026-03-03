Росіяни менше стежать за новинами після блокувань від “Роскомнадзора”

У Росії споживання медіа в інтернеті скоротилося на 3% від початку року, а перегляд телепрограм – на 4%.

Про це повідомляє російське медіа "Коммерсант" з посиланням на дослідження ГК "Родная речь".

Таке скорочення споживання росіяни пов'язують з блокуваннями "Роскомнадзором" месенджерів (зокрема Telegram) та інших інформаційних ресурсів, а також із тимчасовими відключеннями інтернету в окремих регіонах.

Раніше, в першій половині 2025 року, в Росії скоротилися перегляди онлайн-відео на 11%. Тоді це пов'язували з блокуванням YouTube.

Нагадаємо:

На початку лютого уряд Росії ухвалив нове рішення щодо обмеження роботи Telegram на території країни.

Після цього в Telegram заявили, що не виявили жодних порушень у роботі свого шифрування, відкинувши звинувачення російської влади про те, що іноземні розвідувальні служби нібито можуть бачити повідомлення, які надсилають російські військові.

Також у "Роскомнадзорі" заявляли, що Telegram нібито системно створює інфраструктуру для "пробиву" особистих даних росіян.