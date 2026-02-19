Telegram відкинув заяви РФ про злам шифрування іноземними спецслужбами

Месенджер Telegram заявив, що не виявив жодних порушень у роботі свого шифрування, відкинувши звинувачення російської влади про те, що іноземні розвідувальні служби нібито можуть бачити повідомлення, які надсилають російські військові.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Заява російського уряду про те, що наше шифрування було скомпрометоване, є навмисною вигадкою, покликаною виправдати заборону Telegram і примусити громадян перейти на контрольовану державою платформу для обміну повідомленнями, створену для масового стеження та цензури", — йдеться у відповіді агентству.

Нагадаємо:

У Росії 10 лютого почали "уповільнювати" месенджер Telegram.

За інформацією росЗМІ, повністю заблокувати месенджера російська влада планує до 1 квітня.