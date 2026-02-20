У "Роскомнадзорі" розповіли про свої претензії до Telegram

У "Роскомнадзор" вважають, що Telegram нібито системно створює інфраструктуру для "пробиву" особистих даних росіян.

Про це пише російське державне медіа "ТАСС".

Під "пробивом" маються на увазі боти та сервіси, що дають змогу отримати особисті дані інших користувачів у форматі досьє. Ці дані агрегуються як із відкритих джерел, так і з витоків, що робить такі сервіси нелегальними.

"Роскомнадзор" також зазначає, що Telegram на запит служби щотижня видаляє близько 100 таких ботів, проте проблема залишається актуальною.

З 2022 року Telegram видалив понад 8 тис. застосунків для "пробиву".

Раніше у російській редакції Forbes писали, що через блокування та нові закони в Росії сервіси "пробиву" значно подорожчали: "пробив" по банківських сервісах став оцінюватися в понад 10 тис. рублів на людину.

Нагадаємо:

Раніше уряд Росії ухвалив нове рішення щодо обмеження роботи Telegram на території країни.

Після цього в Telegram заявили, що не виявили жодних порушень у роботі свого шифрування, відкинувши звинувачення російської влади про те, що іноземні розвідувальні служби нібито можуть бачити повідомлення, які надсилають російські військові.