РФ оштрафувала Telegram на 432 366 доларів

Володимир Тунік-Фриз — 16 березня, 13:00
РФ оштрафувала Telegram на 432 366 доларів
РФ оштрафувала Telegram на 432 366 доларів
Росія оштрафувала месенджер Telegram на 432 366 доларів за невидалення забороненого контенту.

Про це повідомило російське пропагандиське інформаційне агентство "Интерфакс".

Російська влада неодноразово звинувачувала Telegram, один із найпопулярніших месенджерів у Росії, у тому, що він дозволяє використовувати себе як платформу для поширення незаконного та екстремістського контенту.

Telegram відкидає ці звинувачення і звинувачує Росію у спробах обмежити його послуги, щоб змусити людей перейти на державний месенджер під назвою MAX.

Нагадаємо:

У лютому повідомляли, що дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються у Росії в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності.

РФ оштрафувала Telegram на 432 366 доларів
