Центробанк РФ подав позов проти ЄС у Люксембурзі через заморожені активи

Центральний банк Росії подав позов проти Євросоюзу до суду в Люксембурзі через безстрокове замороження активів, заблокованих після великого вторгнення РФ в Україну. У банку заявляють, що їх позбавляють правового захисту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Позов, поданий до Загального суду ЄС у Люксембурзі, оскаржує регламент Європейської ради від 12 грудня 2025 року, йдеться в заяві російського центробанку, оприлюдненій у вівторок.

За твердженням Банку Росії, регламент порушує "базові й невід'ємні права на доступ до правосуддя, недоторканність власності та принцип суверенного імунітету держав і їхніх центральних банків", які, як заявляє банк, гарантує міжнародне право.

У грудні країни ЄС погодили продовження заморожування частини російських суверенних активів на суму близько 210 млрд євро (246 млрд доларів), які перебувають у блоці. ЄС має намір утримувати ці активи в заблокованому стані до завершення війни та виплати Росією репарацій Україні.

Більшість коштів зберігається в Euroclear, і уряд Бельгії, за повідомленням, чинить опір зусиллям ЄС використати ці кошти для забезпечення кредиту на підтримку України.

Хоча позов російського центробанку стосується відносно вузького правового питання, він може призвести до того, що регулятор опиниться під питаннями та посиленою увагою до його економічних дій на підтримку війни Кремля проти України, яка вже триває п'ятий рік.

Нагадаємо:

18 грудня 20925 року Центральний банк Росії заявив, що розширить свої юридичні дії за межі позову проти бельгійського депозитарію Euroclear і подасть позови до європейських банків у російському суді через спроби використати заморожені російські активи для допомоги Україні.

Центральний банк Росії заявив, що плани Європейського Союзу використати його активи є незаконними, і що він залишає за собою право застосовувати всі доступні засоби для захисту своїх інтересів.