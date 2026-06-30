Euroclear подала позов проти Росії з вимого заблокувати відшкодування 220 мільярдів євро

Компанія Euroclear подала позов проти Центрального банку Росії до бельгійського цивільного суду з метою заблокувати виконання російського судового рішення.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська компанія вимагає заблокувати рішення російського суду, яке зобов'язує клірингову палату виплатити близько 220 млрд євро у якості відшкодування збитків, пов'язаних із заморожуванням російських активів у рамках санкцій ЄС.

Компанія Euroclear, що базується в Брюсселі та є одним із основних клірингових центрів і зберігачів активів у регіоні, заявила, що, заморозивши активи, вона дотрималася правил ЄС.

"Ми вважаємо, що російські суди не мають юрисдикції щодо Euroclear. Тільки бельгійські суди мають юрисдикцію, що стосується нас", — заявив у вівторок прес-секретар Йорген Муйлаерт.

Оскільки російські суди не мають юрисдикції в ЄС, рішення московського суду, ймовірно, матиме скоріше символічне, ніж практичне значення, адже законодавство ЄС фактично захищає Euroclear за дотримання санкцій.

Однак російський центральний банк може спробувати конфіскувати активи Euroclear в інших юрисдикціях, зокрема в країнах, які Росія вважає дружніми, зокрема в Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах та Казахстані.

"Ми не хочемо спекулювати щодо того, якими будуть наступні кроки російського центрального банку", — сказав Муйлаерт, хоча й визнав, що центральний банк уже погрожував конфіскувати активи Euroclear за межами ЄС.

З приблизно 300 млрд євро російських закордонних активів, заморожених за кордоном, близько двох третин знаходяться в Європі, переважно у системі Euroclear.

Позов у Москві було подано в грудні 2025 року, коли лідери ЄС розглядали можливість конфіскації частини заморожених російських активів для фінансування військових дій в Україні.

Нагадаємо:

Московський суд підтримав позов Центрального банку РФ про стягнення з бельгійського депозитарія Euroclear збитків на суму 249 мільярдів доларів за заморожені активи.