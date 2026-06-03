Російські гіганти ІТ-галузі тонуть у боргах – ЗМІ

Російські гіганти ІТ-галузі влазять у борги: за 2025 рік зобов'язання п'яти провідних ІТ-компаній країни перевищили два трильйона рублів, а темпи зростання ринку електронної комерції сповільнюються.

Про це пише російське видання The Bell.

У найбільших російських технологічних компаній зростають борги: за минулий рік у п'яти російських бігтех-компаній заборгованість зросла на 53% — до 2 трлн рублів, як випливає з "Огляду фінансової стабільності", ключового аналітичного звіту Центрального Банку Російської Федерації про стан фінансової системи.

"Першими на це звернули увагу Frank Media. Причому борги зростають швидше за активи: минулого року вони збільшилися на 48%, до 4,6 трлн рублів", – говориться у повідомленні.

Раніше ЦБ не виділяв бігтех-компанії окремо у своєму огляді — тож їхня поява в документі є показовою сама по собі, зазначає The Bell.

Бігтех-компаніями російський регулятор називає компанії, які "сформувалися на базі нефінансових організацій, розвивають бізнес з використанням цифрових технологій, платформ і великих даних та створюють екосистему сервісів для своєї клієнтської бази". Розмір активів кожної з них перевищує 200 млрд рублів.

"Які саме компанії потрапили до цього антирейтингу — невідомо, ЦБ їх не називає. Але, судячи з опису регулятора, до топ-5 за боргами точно входять маркетплейси — Wildberries та Ozon", – говориться у публікації.

Якщо борги Ozon можна відстежити за річною звітністю компанії, то ситуація з Wildberries складніша, зазначає The Bell.

Група Wildberries&Russ — непублічна, консолідовані фінансові показники компанія не публікує. Минулорічний прибуток, за даними Wildberries, склав 175 млрд рублів.

Зі звітності за РСБУ ТОВ "РВБ", основної операційної юридичної особи маркетплейсу, випливає, що короткострокові позики компанії за рік зросли майже у вісім разів — зі 104 млрд рублів до 802 млрд рублів на кінець 2025 року.

Для порівняння, у Ozon у звітності за МСФЗ розмір короткострокових позик на кінець 2025 року становив 80 млрд рублів. Довгострокові зобов'язання "РВБ" склали ще 28 млрд рублів.

За даними двох співрозмовників The Bell на ринку електронної комерції, загальне боргове навантаження Wildberries на кінець 2025 року могло наблизитися до 1,3 трлн рублів, а борг саме перед ВТБ — перевищити 500 млрд рублів.

"Темпи зростання заборгованості найбільших технологічних компаній викликають у ЦБ занепокоєння. Регулятор також посилається на цифри, які свідчать, що темпи зростання ринку електронної комерції починають сповільнюватися", – говориться у публікації.

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